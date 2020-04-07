الدوري الأميركي للمحترفين: سيلفر يستبعد أي قرار بالاستئناف قبل أيار/مايو

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استبعد مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر أن يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أيار/مايو ما يزيد من احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم.

تنكب رابطة الدوري على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أو حتى إلغاء الموسم بأكمله بحسب ما توقع العديد من النجوم.

ومثل بقية الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، ترتبط عودة الدوري بتوقف انتشار فيروس "كوفيد-19" في أميركا الشمالية.

وبعد أن أمل الأسبوع قبل الماضي بعودة الدوري في منتصف أيار/مايو، أقر مالك دالاس مافريكس ماريك كيوبن الأربعاء في حديث لشبكة "أي أس بي أن" الرياضية بأن "ليس لدي أي فكرة" عن موعد العودة.

هناك شيء واحد مؤكد، هو أن سيلفر ينتظر الضوء الأخضر من السلطات الصحية، وهي مسألة لا يمكن التنبؤ بتاريخها، وهذا ما أشار اليه الإثنين في مقابلة نقلت مباشرة على حساب الدوري على موقع تويتر، كاشفا "إن ما قلته لجماعتي الأسبوع الماضي هو أنه يتوجب علينا تقبل أننا لن نكون في وضع يمكننا من اتخاذ أي قرارات، أقله في نيسان/أبريل".

وأضاف "لا أعتقد أن ذلك يعني بالضرورة أننا سنكون قادرين على ذلك في الأول من أيار/مايو".

وكان دوري كرة السلة أول بطولة محترفة في الولايات المتحدة تتخذ قرار تعليق الموسم في 11 آذار/مارس نتيجة اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19".

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 نيسان/أبريل، على تبدأ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 18 منه وصولا الى الدور النهائي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي الفيروس ومتى يمكن احتواؤه، أكد سيلفر أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيحاول إكمال الموسم المنتظم أو الذهاب مباشرة الى الأدوار الإقصائية.

وشدد سيلفر أن الرابطة لم تتخذ أي قرار بشأن سيناريوهات مثل إقامة الأدوار الإقصائية بنظام دورة في مكان واحد، وهو الخيار الذي كشف عنه الخميس الموقع الإلكتروني لمجلة "سبورتس إيلوسترايتد"، مشيرا الى أن المسؤولين يدرسون إمكانية تنظيم الأدوار الإقصائية بأكملها في لاس فيغاس.

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- لا مساومة على السلامة العامة -

وفي مقابلته الإثنين، قال سيلفر "لا أريد أن أترك انطباعا بأننا لا نفعل كل ما في وسعنا للاستئناف في ظل الظروف المناسبة"، مشيرا الى أنه بمجرد استئناف الدوري، ستكون هناك خيارات عدة مطروحة.

وتابع "سأقول، عندما أنظر الى (خيار استئناف الدوري في) الصيف، هناك نقطة نبدأ فيها بالتأثير على الموسم المقبل" الذي سيتأخر انطلاقه نتيجة هذا الأمر.

وأفاد أن رابطة الدوري لا تزال تفكر في استئناف اللعب بدون جمهور، سواء في ملاعب الفرق، في مرافق التدريب أو بأدوار إقصائية على نظام دورة في مكان واحد.

وردا على تقرير "سبورتس إيلوسترايتد" بشأن اختيار لاس فيغاس لاحتضان مباراة الـ"بلاي أوف"، قال سيلفر "كان هناك الكثير من التخمينات حول المدن والأماكن المختلفة التي يمكن أن تستضيف الدورة (بلاي اوف). نحن في وضع الاستماع حاليا"، كاشفا عن التواصل مع جهات عدة مهتمة بأن تقام الـ"بلاي أوف" في مدنها.

وتطرق سيلفر الى الاتصال الجماعي الذي أجراه وعدد من مفوضي الدوريات الأخرى، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى ثقته السبت بعودة المنافسات الرياضية، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني لهذه العودة.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أصبح الأكبر في العالم، كان الرئيس الأميركي متفائلا السبت في مؤتمره الصحافي اليومي من البيت الأبيض، قائلا "أريد عودة المشجعين الى الملاعب... عندما نكون جاهزين. بمجرد أن نكون قادرين، بطبيعة الحال. لا أستطيع أن أخبركم بالتاريخ لكني أعتقد أنه سيكون عاجلا وليس آجلا".

وأكد سيلفر "كل الدوريات تشارك (ترامب) هذا الرأي، ونود بشدة أن نكون جزءا من حركة إعادة تشغيل الاقتصاد. لكن بالطبع لا يمكن أن يتحقق ذلك بطريقة من شأنها أن تعرض السلامة للخطر".

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