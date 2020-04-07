شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى مدافع الزمالك يواصل لعب بابجى فى العزل المنزلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك نشر ممارسته للعبة بابجى عبر صفحته الشخصية على انستجرام للتغلب على ملل العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد .

و يتنافس محمد عبد الغنى فى لعبة بابجى مع زميله عبد الله جمعة الذى يمارس اللعبة يضا من أجل منافسة عبد الغنى .



محمد عبد الغنى و بابجى

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ويحصل فريق نادى الزمالك حاليا على راحة سلبية من التدريبات و المباريات مثل باقى الفرق فى ظل تعليق النشاط لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا .

وكشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة نادي الزمالك مؤخرا أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياً في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.