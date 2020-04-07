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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا عاشور لاعبة اليد: أتمنى أكون دكتورة علاج طبيعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب دنيا عاشور لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الرياضى هى كل حياتى لكن ممكن السوشيال ميديا شوية.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
المكرونة والبطاطس.
دنيا عاشور
عمرو دياب.
عمرو دياب برضو هو كل حاجة.لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
دكتورة علاج طبيعى.لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
على حسب الموقف.. بس ممكن.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
لا مفيش.بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
رياضى هيكون أفضل بالنسبة لى.
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