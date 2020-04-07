شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى عن ركلة جزائه مع المنتخب: مستحيل ينساها كل المشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجدى عبد الغنى لاعب النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، خلال تسجيله ركلة جزاء للفراعنة فى شباك الكاميرون.

وعلق عبد الغني على الفيديو: يوم مستحيل ينساه كل مشجعين كرة القدم المصرية.

وأعلن مجدى عبد الغني، عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة، عن نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة. وكتب عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "باذن الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. الله المستعان".

وشن مجدى عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هجوماً حاداً على منتقدي أحمد فتحي لعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء وإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وسط تداول أنباء حول اقترابه من الانضمام لنادى بيراميدز، وعبر عبد الغنى عن تضامنه مع "الجوكر" وتاريخه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا، "أيه يعنى اللى عمله أحمد فتحي أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه".

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وأضاف مجدي عبد الغني، في تعليقه على أزمة أحمد فتحي، "محدش هيقدر يمسح تاريخ أحمد فتحي من النادي الأهلي والبطولات اللي خدها مع الفريق"، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث في الأمور التي ترضي الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.