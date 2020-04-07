شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك الاتحاد السكندرى لاعبين فى مركز الظهير الأيمن وهما محمود شعبان وأسامة العزب الذى تعاقد معه مجلس الإدارة فى الانتقالات الشتوية الماضية.

وعانى الاتحاد السكندرى كثيرا من مركز الظهير الأيمن منذ انطلاق المسابقة بسبب عدم وجود بديل لمحمود شعبان بالإضافة لقلة خبرة الأخير، وهو ما جعل مسئولو الاتحاد يقومون بالتعاقد مع أسامة العزب.

وقرر طلعت يوسف تخفيض راتبه الشهرى مع الإدارة بنسبة 50% خلال فترة الحظر فى بادرة طيبة تجاه ناديه .

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وتوقف النشاط الرياضى منذ فترة وحتى منتصف أبريل الجارى بسبب تفشى مرض كورونا القاتل الذى داهم بلاد العالم أجمع.

وأكد طلعت يوسف أنه يعيش حاليا يومه فى منزله بصحبه أبنائه وأولادهم فى جو أسرى بعد انتشار وباء كورونا والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله.

وأضاف يوسف أن منزله بجانب البحر، لذا فإنه يخرج فى الصباح الباكر قبل نزول الناس إلى عملهم للسير على البحر لمدة ساعة، يعود بعدها إلى منزله لتناول الإفطار مع عائلته بعيدا عن الضغوط.

وعن عودة النشاط الرياضى شدد المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه لا يستطيع أحد التحدث فى النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، وأن الجميع يهتم فى الوقت الحالى بالحفاظ على أهله وذويه من وباء كورونا، وعند إزاحة الغمة فسنعود للتفكير من جديد فى كرة القدم.