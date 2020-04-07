شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين فى الجبلاية للتحقيق بسبب شكوى جهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الحكم إبراهيم نور الدين فى اتحاد الكرة، منذ قليل، للخضوع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجبلاية بسبب شكوى جهاد جريشة ضده بعدما اتهمه الأول بتسريب محادثات بين الحكام مؤخرا.

وحدد اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، موعدًا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التى خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.

يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرًا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.