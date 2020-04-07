شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: فايلر يملك 3 عروض وأسرته تحسم تجديده للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين، خلال المفاوضات المبدئية التى تمت بين الطرفين فى الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادى مع المدرب السويسرى بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين.

وعلم ”الخليج 365” أن فايلر يملك في جعبته في الوقت الحالي 3 عروض أحدهم من الدورى السويسرى والعرضين الآخرين فى الخليج، إلا أن المدرب السويسرى يرغب فى الاستمرار مع الأهلى، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمى قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدورى المصرى وعدم العودة لسويسرا.

واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.