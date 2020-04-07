شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يضع برنامجا تدريبيا خاصا لثنائى الدفاع فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة برنامجا تدريبيا خاصا لثنائى الدفاع السيد فريد ومحمود عزت فى المنزل، لتأهيلهما بعد تعافيهما من الإصابة التى أبعدتهما عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

وابتعد السيد فريد عن المشاركة مع سموحة منذ انطلاق مسابقة الدورى بعد دخوله فى أزمة مع حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، كما غاب أيضا عن المشاركة مع حمادة صدقى بسبب الإصابة، بينما تعرض محمود عزت للإصابة مع حسام حسن أبعدته عن المشاركة مع حمادة صدقى.

ويخضع لاعبو سموحة لبرنامج تدريبى خاص فى المنزل بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم في الفترة الماضية .

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ويبحث الجهاز الفنى لسموحة عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته .

كان مسئولو الزمالك قاموا بمخاطبة اللاعب وأبلغوه بعودته للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق السكندرى خلال الموسم الحالى قبل إيقافه ، بالإضافة للمستوى اللافت الذى ظهر عليه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى حاز الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو .

وقدم أحمد فتوح مستوى لافت للنظر فى البطولة الأفريقية وكان أحد أفضل اللاعبين واستطاع صناعة أكثر من كرة عرضية نجح من خلالها مصطفى محمد مهاجم المنتخب فى إحراز أهداف مؤثرة فى مرمى الخصوم.