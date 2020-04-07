شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب فايلر بتحديد هوية المهاجم الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر تحديد هوية المهاجم الأجنبى، الذى يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكى تتحرك الإدارة الحمراء مبكراً لضمه لتلبية احتياجات الفريق.

وأكد فايلر خلال جلسته مع الخطيب أنه سيكون بحاجة لمهاجم أجنبى يُجيد اللعب فى طرف الملعب، لتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى وعودته من جديد لناديه هيدرسيفيلد بعد انتهاء إعارته، كما أعطى الضوء الأخضر لتسويق الأنجولى جيرالدو، والذى سيكون ضم المهاجم الجديد على حسابه.

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وطلب فايلر التعاقد مع النيجيري ايلكيي مهاجم لوزيرن السويسري والذي طلب ضمه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تُكلل بالنجاح في وقتها، في الوقت الذي عرض مسئولو الأهلي موليكا مهاجم مازيمبي على فايلر، والذي أبدى اقتناعاً كبيراً بقدراته إلا أنه طلب مهلة للبحث أكثر ومشاهدة المزيد من اللاعبين قبل اعلان قراره النهائي في ملف المهاجم الأجنبي.

ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح في الفريق وأن كانت هناك عدة أمور بسيطة للغاية سيتم حسمها خلال الجلسة المرتقبة التي سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة ، وفي هذا الشأن أستقر مسئولو الاهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة.