شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل التاريخى للكرة المصرية.. ياسر رضوان: الخطيب وحسام حسن فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع ياسر رضوان نجم الأهلى السابق التشكيل الأمثل فى تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره يدمج ما بين أجيال مختلفة من السبعينيات حتى وقتنا الحالى.

ويرى ياسر رضوان أن التشكيل الأمثل فى تاريخ الكرة المصرية مكون من عصام الحضرى وأحمد فتحى ووائل جمعة وأشرف قاسم وربيع ياسين وأحمد حسن وحسن شحاتة ومحمد أبو تريكة ومحمد صلاح ومحمود الخطيب وحسام حسن.

وأشار رضوان إلى أن الكرة المصرية تعاقب عليها أجيال كثيرة تمتلك مواهب فنية عالية ظهرت محليا وأفريقيا وعالميا أيضا.

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وبعيدا عن ما سبق كشف ياسر رضوان نجم الأهلى السابق عن استغلاله حظر مكافحة فيروس كورونا فى التقرب من الأسرة، مشيرا إلى أنه يستغل لوقت فى مساعدة زوجته فى أعمال المطبخ، خاصة أنه مع الانشغال بالعمل فى مجال الكرة لم يكن لديه وقت كاف لدخول المطبخ منذ فترة طويلة.

وطلب ياسر رضوان نجم الأهلى السابق من الرياضيين ضرورة مساعدة الزوجات فى المنزل لكسر ملل تعليق النشاط الرياضة لتفادى فيروس كورونا.

وقال ياسر رضوان إن ممارسة النشاط الرياضى مع الأسرة مهم للحفاظ على الصحة نوع من المرح فى النفوس، مطالبا الحفاظ على عدم الاختلاط بالآخرين لعبور هذا الفيروس المستجد.

وشدد رضوان على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى منعا لانتشار المرض.