شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستغل فترة توقف النشاط فى التجديد لنجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مسئولو المصرى البورسعيدى فترة توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب تفشى وباء كورونا فى التجديد لعدد من نجوم الفريق والتمديد للبعض الآخر، فى إطار زيادة حالة الاستقرار الفنى خلال الفترة المقبلة.

ويدرس عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى فى الوقت الحالى عقود اللاعبين وتحديد سقف مادى للجميع وتقسيمهم إلى ثلاث فئات والتجديد للاعبين التي ستنتهى عقودهم في الموسم المقبل لتفويت الفرصة على الأندية المنافسة في خطف هؤلاء النجوم .

ومن ضمن اللاعبين الذى يسعى مجلس إدارة المصرى في تجديد عقودهم عمرو موسى وفريد شوقى ثنائى الوسط والفلسطينى محمود وادى الحائز على الجنسية المصرية نهاية الموسم الماضى .

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وقرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الظاهر السقا إن "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشرى قد طالب مسئولى اتحاد الكرة المصرى بتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.