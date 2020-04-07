شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطاولة يلجأ إلى الروتيشن خلال حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إلى عملية الروتيشن بين موظفى الاتحاد، فى ظل توقف النشاط الرياضى بمصر، وفرض حظر التجول، وكذلك تقليل عدد الموظفين فى المكان الواحد.

وقال معتز عاشور رئيس الاتحاد إنه يعتمد على نصف الموظفين فقط فى تسيير العمل داخل مقر الاتحاد، حيث يتواجد الموظفون يوميا بالاتحاد، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، وينصرفون قبل بدء الحظر، وتتم عملية التدوير بين الموظفين بالتناوب بحيث يتم سير الأمور فى الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولى استفسر من نظيره المحلى عن بطولة مصر الدولية التى من المقرر أن تستضيفها مصر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وهل مازالت مصر على موقفها أم ستعتذر عنها فى ظل تفشى فيروس كورونا بمختلف الدول، ليؤكد عاشور أن هناك متسعًا من الوقت، لحين موعد البطولة والذى يصل إلى 6 أشهر ووقتها ستتضح الصورة، وحال انحصار الفيروس وتلاشيه ستتم إقامة البطولة فى موعدها، أما حال استمرار توقف النشاط وانتشار الفيروس بصورة أكبر فى الدول، سيتم إلغاؤها بالتأكيد.

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كان معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أكد أن تأجيل دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هو الحل الأفضل فى الوقت الحالى، حفاظًا على سلامة اللاعبين وصحتهم، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال عاشور إن التأجيل يمنح اللاعبين فرصة لإكمال فترة التأهيل والخطة المقرر اتباعها للوصول إلى الأولمبياد، خاصة أن هناك عدة بطولات مؤهلة تم تأجيلها وإلغاؤها، فضلاً عن البطولة التى أقيمت فى قطر وتم منع اللاعبين المصريين من المشاركة بها.

وتأهل إلى طوكيو منتخب الرجال والسيدات، ومنافسات الزوجى المختلط بالإضافة الى مقعدين فى الفردى رجال ومثلهما فى الفردى.