- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام وتدريبات.. كيف يتغلب نجوم الأهلى على ملل توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث نجوم الكرة فى مصر عن وسائل جديدة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى حالياً فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
ونشر عمرو السولية صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال قيامه بتدريبات الجري داخل منزله، بينما نشر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر صورة خلال متابعته لأحد الأفلام الأجنبية، وعلق عليها "خليك في البيت"، بينما نشر أليو بادجي مهاجم الأهلي صورة من قيامه بالجري في شوارع القاهرة التي خلت من المارة في الصباح الباكر.
اليو بادجي
بادجي
عمرو السولية
محمد الشناوي
من جانبه، طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون معلومات عن فريق الوداد المغربي الذى سيلعب مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ورغم توقف النشاط الرياضى فى العالم كله على خلفية فيروس كورنا الذى تنتاب المجتمع الدولى، إلا أن المدير الفنى للأهلى، يحرص حاليًا على متابعة عدة أمور خاصة بارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة ومنها منافسات دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلي مع الوداد المغربى أوائل مايو المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ورغم أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يُعلن حتى الآن بشكل رسمى تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الشواهد تؤكد أن مباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا (الأهلى مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي)، سيتم تأجيلهما بشكل رسمى فى غضون الأيام المقبلة، وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، عن أن فايلر يحرص خلال الفترة الحالية خلال تواجده بمقر إقامته بأحد فنادق حى الزمالك على متابعة فريق الوداد ومعرفة أخباره وموقف لاعبيه المُصابين، وغيرها من الأمور المتعلقة ببطل المغرب قبل الصدام الأفريقى المُرتقب بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أفلام وتدريبات.. كيف يتغلب نجوم الأهلى على ملل توقف النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.