شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات مش هياخدها الأهلى بالساهل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير النادى الأهلى أخبار الصفقات التي من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه وسد العجز الذي قد يظهر في بعض الأماكن، ويتمتع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعقلية احترافية كبيرة تجعله يتريث بشكل كبير قبل إبرام أى صفقة وهو ما حدث فى الميركاتو الشتوى الماضى، فى الوقت الذى طلب المدرب السويسرى إدارة ناديه بعدم الدخول فى أى صفقات أو ضم أي لاعب قبل العودة إليه.

ويعد مركز الظهير الأيمن هو المركز الذى أصبحت عملية تدعيمه مُلحة خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي نجم دفاع الفريق بنهاية الموسم الحالي فور انتهاء عقده خاصة بعد عدم توصله لاتفاق بخصوص تجديد عقده مع الفريق الأحمر، وعرض مسئولو الأهلى على فايلر أكثر من لاعب سواء في مركز الظهير الأيمن أو فى مراكز أخرى إلا أن هناك بعضهم ستكون عمليه ضمهم ليست بالسهلة لأسباب مختلفة وعلى رأسهم :

رمضان صبحي

تنتهى إعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الإنجليزى للأهلى نهاية الموسم الجاري، وسيواجه الأهلي أزمة كبيرة في الاحتفاظ برمضان صبحي سواء بشرائه نهائياً أو تجديد إعارته، خاصة أن هيدرسيفيلد لن يطلب مبلغ أقل من 8 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان صبحي نهائياً، كما أن تجديد إعارة اللاعب لن يكلف الأهلى أاقل من 3 ملايين يورو، وهى المبالغ التي تفوق إمكانيات إدارة الأهلي في الوقت الحالي وبالتالي سيكون الاحتفاظ برمضان صبحي صعباً.

باهر المحمدي

أعلن باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلى أنه لن يلعب فى مصر لغير الدراويش وأن هدفه فى الفترة المقبلة هو خوض تجربة الاحتراف، وهو الأمر الذي قد يُصعب من انضمام المدافع الدولي للأهلي، خاصة وأن الأخير يربط أيضاً بين الدخول في مفاوضات والتعاقد مع باهر المحمدي وبين التقرير الطبي الخاص بحالته، خاصة بعد اجرائه جراحة دقيقة مؤخرًا على مستوى الرباط الصليبي الخلفي.

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طاهر محمد طاهر

أعلن محسن صلاح رئيس المقاولون العرب أن إدارة ناديه اتفقت مع طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق على رفض عروض القطبين لضمه، على أن يكون تسويقه في المرحلة المقبلة خارجياً أملاً في تكرار تجربة محمد صلاح معه، وحددت لجنة التخطيط بالأهلي عددًا من البدائل لتعويض رمضان صبحي والتي جاء على رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدد آخر من المهاجمين الأجانب، في الوقت الذي أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب حتى في حالة التعاقد مع جناح أجنبي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر.

ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة

إيكيلي

عاد النيجيري إيكيلي مهاجم لوزيرن السويسري من جديد لحسابات الأهلي بتوصية من فايلر والذى كان يرغب بشدة فى ضمه خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تُكلل بالنجاح، وتكمن الصعوبة في ضم ايليكي بسبب السعر الموضوع من ناديه لبيعه والذى يتخطى الـ4 ملايين يورو وبالتالى سيجد الأهلي صعوبة كبيرة في ضم اللاعب حال عدم نجاحه في تخفيض المبلغ المطلوب في عملية التفاوض.