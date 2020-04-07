شكرا لقرائتكم خبر عن صوابعك مش زى بعضها.. هؤلاء فضلوا الانتماء على المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت أزمة رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء، وابلا من التساؤلات حول مستقبل لاعبى كرة القدم فى مصر، وهل لازال للولاء والانتماء قسط كبير من تحديد مستقبل اللاعبين فى الدورى المصرى أم للمادة حسابات أخرى، أو فى رواية أخرى للاحتراف حسابات أخرى؟

رحل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادى الأهلى، لينهى مسيرة استمرت 12 عاما منذ عودته للدورى المصرى مرة أخرى عن طريق بوابة الأهلى بعد خلاف تام فى وجهات النظر بشأن القيمة المادية لعقده.

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وتدرس لجنة التخطيط بالأهلى موقف ظهيرى جنب يجيدان اللعب فى مركز الظهير الأيمن وهما باسم على المعار للجونة وكريم يحيى المعار لسموحة، لبحث موقفهما والوقوف على مدى حاجة الفريق لجهودهما أو جهود أى منهما فى الموسم الجديد، لتعويض أحمد فتحى الذى تأكد رحيله بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده مع الأهلى وعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

وتواصل لجنة التخطيط أيضاً من بحثها عن ظهير أيمن فى الدورى المصرى، حيث توصلت الإدارة الحمراء لاتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل.

ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلى، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولى النادى الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم فى بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته فى اللعب للأهلى بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول فى مفاوضات مكثفة معه،وأكد مصدر مطلع فى نادى بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلى والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادى برغبته فى اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول فى مفاوضات مع نادى الزمالك بعد ترشيحه من احد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.