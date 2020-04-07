شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على معلول يخوض تدريبات صباحية للحفاظ على لياقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى على خوض بعض التدريبات الصباحية المنفردة، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر معلول فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات.

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وقرر على معلول البقاء فى مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سيمكث بالحجر الصحى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى فى ظل جائحة كورونا التى تسود العالم حاليًا.

كان على معلول، قد حصل على إذن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى مناقشة فكرة رحيل على معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.