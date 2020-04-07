شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسوق صالح جمعة بعد رفض فايلر استمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تسويق صالح جمعة لاعب الفريق تهميداً لإعارته أو بيعه بنهاية الموسم الجارى، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، حيث لم يشارك اللاعب نهائياً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية.

وأكد فايلر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى والمكلف من قبل مجلس إدارة النادى بإدارة ملف الكرة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.

وأكد فايلر خلال جلسته مع الخطيب أنه سيكون بحاجة لمهاجم أجنبى يُجيد اللعب فى طرف الملعب، لتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى وعودته من جديد لناديه هيدرسيفيلد بعد انتهاء إعارته، كما أعطى الضوء الأخضر لتسويق الأنجولى جيرالدو، والذى سيكون ضم المهاجم الجديد على حسابه.