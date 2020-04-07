شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب اليد يكشف برنامجه اليومى خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى لكرة اليد، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط بسبب حظر كورونا.

وقال الطيار إنه يحرص على الاستيقاظ باكرا لممارسة الجرى من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية بسبب توقف النشاط منذ أكثر من شهر.

وأشار الطيار إلى أنه يستغل وقت حظر كورونا فى المحاضرات الـ أون لاين ، خاصة أنه طالب فى كلية الهندسة و مشاهدة المسلسلات .

Advertisements

وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.