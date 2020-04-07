شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يتفق مع طلعت يوسف على تجديد تعاقده مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ترتيب البيت الأخضر من الداخل بالاتفاق بشكل مبدئى مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق على تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم، لزيادة الاستقرار الفنى الذى يشهده زعيم الثغر فى الموسم الحالى.

واتفق الثنائى على الخطوط العريضة من أجل الاتفاق النهائى على تجديد العقود، إلا أن طلعت يوسف طلب غلق هذا الملف بشكل مؤقت حتى عبور الأزمة الحالية بسبب توقف النشاط الكروى على خلفية انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضية.

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ويعيش الاتحاد السكندرى حالة من الاستقرار لم يشهدها منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الخامس بالدورى برصيد 27 نقطة.

من ناحية أخرى وضع الاتحاد السكندرى، أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لزعيم الثغر، ضمن أولويات الموسم الجديد وبحث ضمه نهائيًا من القلعة البيضاء، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر مما جعله ضمن مطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد فى الموسم الجديد حيث يرغب فى بقاءه ضمن صفوف الفريق السكندرى.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاتحاد مع الزمالك تلك المسألة، بعد قيام مسئولى قلعة ميت عقبة بالاستماع إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لحسم رؤيته بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى.