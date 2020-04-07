شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب الاكتفاء بمقعد واحد للمرأة.. وفيفا يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب مقعد المرأة فى لائحة النظام الأساسى الجديدة وعدد العنصر النسائى فى المجلس الجديد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية ترغب فى أن يضم المجلس رئيس و8 أعضاء منهم مقعد واحد للمرأة على أن يكون من حق المرأة الترشح على أى مقعد من المقاعد الأخرى، بينا يرغب فيفا فى زيادة مقاعد المرأة ليصبح مقعدين أساسيين، وهو ما تسبب فى خلاف فى وجهات النظر بين الطرفين.

من ناحية أخرى عرضت سارة ساليمون، مندوبة الفيفا، على اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استثناء الرئيس فى اللائحة الجديدة التى يجرى التعديل عليها فى الوقت الحالى من بند الـ8 سنوات.

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وقال مصدر باللجنة الخماسية إن اتحاد الكرة يدرس منح العضو الذى ينطبق عليه بند الـ8 سنوات فى مجلس الجبلاية حق 8 سنوات جديدة حال ترشحه على انتخابات الرئاسة والفوز بها.

وأضاف أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا يتبع نفس الوضع، لكن لائحته تختلف فى أنها تتضمن 12 عاما وليس 8 سنوات مثل اتحاد الكرة، أى 3 دورات، وحال ترشح أى فرد على مقعد العضوية 3 دورات ثم ترشح على مقعد الرئيس يحق له الحصول على 12 عاما أخرى لقضائها على مقعد الرئيس.

من ناحية أخرى، كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أن اللائحة التى تم تسريبها مؤخرا فى الإعلام، هى مجرد مسودة ولائحة مبدئية منذ أكثر من شهر وأدخل عليها العديد من التعديلات فى بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا. أوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها فى أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائى للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولى الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها. طالب العطار بعدم التسرع فى نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، فى ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.