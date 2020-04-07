ليس صلاح.. كلوب يختار أفضل صفقة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أفضل صفقات الريدز منذ توليه المهمة الفنية للفريق الإنجليزي.

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، تعاقد خلالها مع العديد من الصفقات القوية التي كلفت خزينة النادي الملايين، كان أبرزها ساديو ماني، محمد صلاح، أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

ولكن عند سؤال كلوب عن أفضل صفقة للفريق قال المدرب الألماني لمنصة Pure Football Podcast: "ترينت ألكسندر-أرنولد".

وأضاف: "لم يتعين علينا شراؤه، بيب ليندرز مساعدي أحضره وقال لي إنه يجيد اللعب في المركز رقم 6، كما يلعب في مركز الظهير والجناح الأيمن والأيسر".

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وتابع الألماني: "ولكن كانت المشكلة أن ترينت لم يكن بحالة بدنية جيدة، لقد كان طفلا".

وواصل: "اضطررنا للعمل معه ومحاولة تحسينه، بعد ذلك اتخذ هو بعض الخطوات التي أثارت إعجابي، لقد كان رائعا".

وأردف: "كان ترينت في الأكاديمية منذ صغره وصعد إلى الفريق الأول، إنه أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم".

تم تصعيد ألكسندر-أرنولد إلى الفريق الأول لليفربول مطلع موسم 2016/2017، ونجح في الحصول على مكان أساسي في تشكيل المدرب الألماني.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 21 عامًا شارك بقميص الفريق الأول في 125 مباراة بمختلف البطولات سجل 6 أهداف وصنع 34 تمريرة ناجحة، كما ساهم في تتوج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.