بينهم صلاح.. كاراجر يختار التشكيل الأفضل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختار جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، التشكيل الأفضل بالنسبة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي شهد تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وسيطر لاعبو ليفربول على تشكيل كاراجر، حيث شهدت تواجد 6 لاعبين وهم ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، آندرو روبيرتسون، جوردان هندرسون ومحمد صلاح.

بينما فضل كاراجر، الاستعانة بديان هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد في تشكيله المفضل، بدلا من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، كما تضمنت تشكيلته تواجد البلجيكي كيفين دي بروين والأرجنتني سيرخيو أجويرو ثنائي مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل كاراجر كالآتي:

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حراسة المرمى: ديان هندرسون (شيفيلد يونايتد)

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، جو جوميز (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، أندرو روبيرتسون (ليفربول)

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (آستون فيلا).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) ، سيرخيو أجويرو(مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول).

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.