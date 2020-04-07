يونايتد الأكثر تضررا.. الخسائر المالية لأندية بريميرليج إذا أُلغي الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خسائر أندية الدوري الإنجليزي في حال تم إلغاء الموسم الحالي 2019/2020 بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتتوقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي نتج عنه تعليق كافة الأنشطة الرياضية المحلية وإلغاء بعض البطولات الأوروبية والعالمية.

وفي إنجلترا، قرر الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة بريميرليج على مد تعليق المباريات المحلية حتى نهاية شهر أبريل الجاري، مع احتمالية ضئيلة لعودته أوائل مايو المقبل.

واستندت "ديلي ميل"، على خسائر الأندية من عوائد البث التلفزيوني عن كل مباراة، ولفتت إلى أن الأرقام توضيحية وليست نهائية ويكن تحقيق مجموعة من النتائج الأخرى قد تكون أفضل أو أسوأ اعتمادا على موقف الأندية.

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وبناء على ما رصدته الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية الإنجليزية تضررا من إلغاء الموسم، حيث قد تبلغ خسارته 116.4 مليون جنيه استرليني، يليه مانشستر سيتي بإجمالي خسائر 109.3 مليون استرليني.

ويحل ليفربول في المرتبة الثالثة بفارق 7 مليون جنيه استرليني عن ملاك ملعب الاتحاد، يليه تشيلسي ثم توتنهام في المركزين الرابع والخامس.

ويأتي نورويتش كأقل أندية بريميرليج خسارة تبعا لمركزه في جدول الترتيب بواقع 19.5 مليون جنيه استرليني.