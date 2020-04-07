النني يدعم قرار بشكتاش لتخفيض الأجور.. لكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر: قالت تقارير تركية إن إدارة نادي بشكتاش، بدأت بحث مفاوضات تخفيض الأجور مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وأثر انتشار "كورونا" في جميع أنحاء العالم على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والرياضية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "haber365" التركية فإن بشكتاش فتح باب المفاوضات مع الثنائي محمد النني وآدم لياييتش باعتبارها الأعلى دخلا في الفريق. Advertisements وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي التركي تلقت ردا سريعا من الثنائي، بالموافقة على المقترح ولكن بشرط. وأوضحت الصحيفة أن النني وزميله اشترطا الحصول على مستحقاتهما المالية السابقة قبل الموافقة على مقترح تخفيض الأجور. جدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بشكتاش التركي معارا مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال.

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