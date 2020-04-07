ديسابر يتحدث لمصراوي عن: مشكلة الوداد.. أفضل لاعب في الدوري.. ونهائي أفريقيا المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تجارب لم تكتمل في مصر، ورغم ذلك كان منافسًا شرسًا لكل من القطبين الأهلي والزمالك؛ فالبداية كانت مع الإسماعيلي في موسم (2017 - 2018) ومن بعده بيراميدز موسم (2019 - 2020)، هو مدرب يمتلك خبرات سطرها في القارة السمراء والحديث هنا عن الفرنسي سباستيان ديسابر.

مع الإسماعيلي تحدى الأهلي على لقب الدوري حيث كانت القمة مشتعلة بينهما إلا أنه ترك "الدراويش" في منتصف الطريق مفضلاً خوض تجربة لم يدخلها من قبل وهو قيادة المنتخب الأوغندي.

ديسابر خطف الأنظار مع المنتخب الأوغندي في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي استضافتها مصر في العام الماضي بعد تخطي مرحلة المجموعات قبل الخسارة من السنغال بدور الـ16، لتكون هذه التجربة طريق عودته لمصر من جديد وتحديدًا قيادة بيراميدز الذي وصل معه إلى نهائي كأس مصر بالنسخة الماضية قبل الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة.

"الخليج 365" أجرى حوارًا مع المدرب الفرنسي للحديث معه عن تجربته الأخيرة مع بيراميدز بجانب الإسماعيلي، ورأيه حول قدرة أندية الدوري في مناطحة الأهلي والزمالك بجانب الحديث عن مشواره الأخير مع فريق الوداد البيضاوي المغربي ومعرفة أسباب رحيله.

* تجربتك مع بيراميدز كيف تراها؟

مع بيراميدز تجربتي كانت رائعة، لديّ ذكريات جيدة وأتمنى الأفضل في مشوارهم القادم خاصة على المستوى الأفريقي وتحديدًا بطولة الكونفدرالية.

* مع الإسماعيلي رحلت في منتصف الموسم رغم أن الفريق كان ينافس الأهلي على لقب الدوري، هل أخطأت في هذا القرار؟

لا، لأنني قدمت مباريات جيدة مع المنتخب الأوغندي، وما حققته مع الإسماعيلي خلال هذه الفترة كان رائعًا لي لأنه ساهم في قيادتي للمنتخب الأوغندي.

* خلال تجربتك مع الإسماعيلي وبيراميدز.. من هو الفريق الأفضل في الدوري؟

الأهلي والزمالك لديهم خبرة كبيرة في الدوري بالنسبة لي هم أفضل فريقين في الدوري، لكن الدوري يمتلك عدة فرق كبيرة مثل بيراميدز والإسماعيلي والمقاولون العرب حاليًا.

* وما الذي يحتاجه الإسماعيلي وبيراميدز لمنافسة الأهلي والزمالك على الدوري؟

مدرب يعرف الدوري جيدًا، وأجعله يتواجد في المسابقة ثلاث سنوات على الأقل للمنافسة على البطولة.

* لديك تجارب في أفريقيا كبيرة وتحديدًا في تونس والمغرب، كيف تصنف الدوري المصري؟

أرى الدوري المصري هو الأفضل في أفريقيا حاليًا، نظرًا للمنافسة بين الفرق.

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* بعد رحيلك عن المنتخب الأوغندي ارتبط اسمك بقيادة الأهلي، هل هذا صحيح؟

أريد الحديث عن الحاضر والمستقبل، لا أفضل الحديث عن الماضي.

* من وجهة نظرك من أفضل لاعب في مصر حاليًا؟

محمد فاروق، لاعب بيراميدز.

*ومن الأفضل في الأهلي والزمالك؟

محمد الشناوي، حارس الأهلي، والتونسي فرجاني ساسي من الزمالك.

* في تجربتك الأخيرة كنت مدربًا للوداد، لماذا رحلت مبكرًا؟

الوداد يعاني من مشكلة في الفترة الحالية، خلال قيادتي للوداد لم يكن الأفضل، وهذا لم يرض الجماهير.

* الأهلي منافس الوداد المقبل في دوري الأبطال، هل يستفيد من مشاكله كما ذكرت؟

رغم المشاكل الذي يعاني منها الوداد، يبقى الفريق المغربي كبيرًا، لكن يعاني بعض الشيء من فقدان لاعبيه البارزين بسبب الإصابات الكثيرة.

الأهلي فريق كبير أيضًا وأرى أن إذا تجاوز الوداد في مباراة الذهاب بالمغرب سيصل للمباراة النهائية من البطولة القارية.

* ترى ما هو اللاعب الذي قد يهدد الأهلي؟

إسماعيل الحداد أراه هو أخطر لاعبي الوداد.

* بالتأكيد تعرف الرجاء، كيف ترى فرص الزمالك في الوصول للمباراة النهائية من دوري الأبطال؟

الزمالك فريق كبير وأراه قادرًا على تجاوز الرجاء، وسيكون النهائي مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك.