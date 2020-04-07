وزارة العدل الأمريكية تتهم قطر بدفع رشاوي مالية لتنظيم كأس العالم 2022

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين على ملف تنظيم روسيا وقطر لكأس العالم 2018، 2022، قدموا رشاوي مالية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسهيل الحصول على استضافة المونديال.

واتهم الإدعاء الأمريكي جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة

القدم، وعدد من المسؤولين السابقين بالفيفا، بالحصول على رشاوي مالية بلغت ملايين الدولارات لتسهيل عملية حصول قطر وروسيا على تنظيم كأس العالم 2018، 2022.

ويعد إعلان الإدعاء الأمريكي هو الاول من

نوعه لمحكمة جنائية تتهم قطر وروسيا بالحصول على تنظيم كأس العالم عن طريق رشاوي مالية.

ووفقًا لمان نشرته صحيفة التليجراف الإنجليزية فإن وارنر حصل على رشوة مالية بلغت 5 ملايين دولار لتسهيل تنظيم قطر وروسيا لكأسي العالم 2018، 2022، كما أشارت الصحيفة عن تلقي ثلاث أعضاء بالفيفا من أمريكا الجنوبية بالتصويت لصالح قطر.