حسام البدري يتبرع بمبلغ 25 الف جنيه لجمعية اللاعبين القدامى

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على التبرع لجمعية اللاعبين القدامى بمبلغ ٢٥ألف جنيه، دعما لنجوم اللعبة القدامى.
وكان حسام البدري قرر التنازل عن ٢٥% من راتبه الشهري مع منتخب مصر في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
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