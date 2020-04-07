الدولي لتنس الطاولة يعلن عن موعدا جديدا لبطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة عن موعد جديد لبطولة العالم التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا ، والتي كان مقررا اقامتها في كوريانهاية مارس الماضي ويشارك بها منتخب مصر .
وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم الثلاثاء عن موعد جديد مؤقتللبطولة هو في الفترة ما بين 27 سبتمبر 4 أكتوبر المقبل بحسب تطورات أزمة كورنا التي تسببت في وقف النشاط الرياضي حول العالم مؤكدا الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والجماهير والمسؤولين .
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