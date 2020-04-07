أول تعليق من توماس مولر بعد تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ

تحدث توماس مولر مهاجم فرق بايرن ميونيخ الألماني، عن تجديد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2023.

وقال مولر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ، " بالنسبة لي الأولوية رقم واحد هي التجديد لبايرن ميونيخ، والأمر كذلك ينطبق على النادي البافاري، لقد وقعنا بشعور جيد للغاية".

وتابع قائلًا " أعشق بايرن ميونيخ وسعيد بالتواجد لثلاث سنوات أخرى داخل جدران النادي البافاري، وسأبذل

قصارى جهدي داخل وخارج أرض الملعب لإسعاد الجماهير".

ومن جانبه علق أوليفر كان الحارس التاريخي لبايرن ميونيخ وعضو مجلس إدارة النادي، على تمديد عقد توماس مولر، قائلًا " سعيد بتواجد شخصية مثل توماس مولر في بايرن ميونيخ في الفترة المقبلة، فهو لعب لمدة عشرة سنوات في النادي وقدم كرة قدم

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رائعة".

واستطرد قائلًا " نجاحات توماس مولر مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جعلته محبوبًا في جميع أنحاء العالم".

ويملك توماس مولر مسيرة ممتلئة بالإنجازات حيث حصد الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ثمانِ مرات، كما حصد كأسي ألمانيا والسوبر خمس مرات، بالإضافة إلى حصوله على دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي لمرة واحدة لكل منهما،

وعلى الصعيد الدولي نجح في التتويج بكأس العالم بعد المباراة التاريخية التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.