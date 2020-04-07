وزير الرياضة .. يوجه بإستمرار فتح مراكز الشباب للبريد والتأمينات والمعاشات لصرف رواتب المواطنين

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.

ووجه صبحي وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، إستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والإزدحام.

يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، مع الوزرات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.ووجه صبحي وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، إستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والإزدحام.يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، مع الوزرات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

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