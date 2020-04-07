رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد توماس مولر حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تمديد تعاقده بشكل رسمي مع توماس مولر لاعب الفريق حتى يونيو 2023.

وأصدر النادي البافاري بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن توماس مولر قام بتمديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2023، ليكمل مسيرته مع النادي البافاري التي بدأت من عام 2009 حينما تم تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي.

ومن جانبه قال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، "يسرني أن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين آخرين حتى 30 يونيو 2023. أود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيج كوجل على المناقشات الواثقة والعادلة. قام اوليفر وحسن بعمل عظيم ".

كما علق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن

ميونيخ، " سعيد لأننا تمكنا من الاتفاق مع توماس. بالنسبة لنا ، يعتبر توماس لاعبًا مميزًا وشخصية هوية للنادي ومعجبينا ، وهو قائد يقود الميدان وقد حقق الكثير مع بايرن".

وتابع قائلًا " نحن نعرف ما لدينا فيه. ومع ذلك ، يعرف توماس أيضًا ما لديه في بايرن. هذا مناسب تمامًا ، لم يكن علينا إجراء محادثات طويلة وكلنا سعداء بأن الأمور ستستمر على هذا النحو حتى عام 2023".