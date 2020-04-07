اتحاد الكرة: تأجيل مباراة مصر وكينيا فرصة لاستئناف الدوري

قال مصدر باتحاد الكرة إن احتمال تأجيل مواجهة المنتخب الوطني وكينيا بتصفيات أمم أفريقيا يأتي في مصلحة استئناف الدوري العام. في مصلحة استئناف الدوري العام. وتابع، أن هناك وقتًا متاحًا لاستئناف الدوري، خصوصًا مع تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام، موضحًا أن تأجيل مواجهة المنتخب مع كينيا يوفر للجنة المسابقات ١٠ أيام. الدوري، خصوصًا مع تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام، موضحًا أن تأجيل مواجهة المنتخب مع كينيا يوفر للجنة المسابقات ١٠ أيام.

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