بسبب كورونا.. "ميدو" ينتقد رواتب اللاعبين مقابل الأطباء

تصدر أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية القليلة، بعدما دوّن تصريحات عدة عبر حسابه أثارت الجدل منها الخاص برواتب اللاعبين، مطالبًا بوضع سقف لرواتب اللاعبين والمدربين والإعلاميين في مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لازم الوزير أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني يشتغلوا.. آه مفيش عقد لأي لاعب أو مدرب يتم اعتماده إلا بسقف معين يزيد كل ٣ سنوات السقف ده ١٥٪.. الأندية المصرية كلها بلا استثناء

بتخسر ملايين.. وايه العائد؟ مفيش أي عائد!! دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ أو ٣ لاعيبه مميزين كل موسم!!".

وعلق ميدو، على الأزمة التي تمر بها دول العالم من وباء فيروس كورونا، قائلًا: " ما ينفعش العاملين بالقطاع الصحي والقطاع التعليمي يبقوا بيعانوا واللاعبون والمدربون والإعلاميون والفنانون بيتقاضوا مئات أضعافهم.. وهنا الموضوع مش موضوع أرزاق، الموضوع موضوع عدل!! لازم يبقى في نسبة وتناسب.. لازم نستغل الظروف اللي بنمر

بيها وحاجات كتيره تتعدل.

وذكر في تدوينة أخرى: " مثلًا زوج أختي دكتور مخ وأعصاب في مستشفى كبير جدًا وعندما علمت عن دخله السنوي صعقت!! إزاي واحد درس سبع سنين طب موّت نفسه فيهم وبيشتغل أقل حاجة ١٦ ساعة في اليوم يكون ده دخله!! على فكرة ده الوضع في العالم كله مش في مصر بس.. في رأيي أن كل ده لازم يتغير.

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واختتم: "أكثر حاجة لازم الدولة تعلمها أنه لازم يحصل تعديل في الموازنة العامة، لازم الصحة والتعليم يتخصص لهما نسبة أكبر بكتير، لازم يتم تخفيض عدد الموظفين الحكوميين، لازم الفلوس اللي بتتصرف على الكورة والإعلام والفن يتم تخفيضها بشكل كبير!! لازم يتعمل سقف مرتبات للاعبين والمدربين والإعلاميين.