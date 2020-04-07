فيديو .. محمود الشامي: عدم تطبيق اللوائح سبب غياب الانضباط بالكرة المصرية

قال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق إن عدم تطبيق اللوائح على جميع عناصر المنظومة الكُروية هو السبب الرئيسي وراء غياب الانضباط عن الكرة القدم المصرية.
وأكد الشامي في تصريحات تلفزيونيةلقناة أون تايم سبورت، إن تطبيق اللوائح بمنتهى الحزم على جميع عناصر المنظومة الكُروية هو السبيل الوحيد لعودة الانضباط لكرة القدم المصرية.
واستنكر الشامي وجود لوائح تفصيل تُقصي شخصيات معينة عن خوض انتخابات اتحاد الكرة ، مشيرًا إلى أنه يُفضل دائمًا نظام القائمة الكاملة في النظام الانتخابي، وأن تكون هذه القائمة لديها برنامج انتخابي واضح تلتزم بتطبيقه كاملًا في حالة النجاح في الانتخابات.
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