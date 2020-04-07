شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالمنعم عن منتقدي إدارة الأهلي: الفيروس مأثر والناس فاضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، إن إدارة القلعة الحمراء تعاملت باحترافية مع ملفات التجديد للاعبين، مبديا اندهاشة من الانتقادات التي تعرضت لها.

وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريحات على قناة «أون تايم»، تعليقا على حديث البعض عن تقصير لجنة التخطيط وإدارة الأهلي في مسألة التجديد للاعبين: «ناس فاضية والفيروس مأثر وعاوزين يرغوا في أي حاجة، وما بيصدقوا في موضوع بيتفتح».

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وتابع: «ملف التجديد للاعبين في الأهلي انتهى خلاص، الأهلي اتصرف بمنتهى الشفافية، وكان كريم جدا في التعامل مع أبناءه».

وأكد: «الأهلي لم يقصر في أي شئ على ما أعتقد مع أحمد فتحي، واللاعب قرر يشوف اتجاه تاني، ونفس الأمر بالنسبة لحسام عاشور، نادي الأهلي الحضن الكبير لكل اللاعيبة».