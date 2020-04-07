شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: عصام الحضري لا يرى إلا نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس المنتخب الأسبق، إن الحارس المخضرم عصام الحضري «لا يحب ويفكر إلا في نفسه».

وكشف «عبدالفتاح»، في تصريحات لقناة «أون تايم»: «في مباراة ودية أمام تشيلي، قررنا مشاركة شريف إكرامي، وفوجئنا بين شوطي المباراة بأن الإعلامي مهيب

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عبدالهادي بيقول إن عصام الحضري أعلن اعتزاله، وده وإحنا بنلعب ماتش كبير في إسبانيا والناس كلها بتشوفنا».

وأضاف: «كنا قاعدين معاه قبلها بيوم بنقوله إنت رقم واحد لكن لازم نشوف الناس، وفوجئنا بهذا التصرف».

وتابع: «في حاجات لا أخلاقيا ولا احترافيا بيعملها، بس هو مش بيشوف إلا نفسه، وللأسف عندنا في مصر بنطبطب».