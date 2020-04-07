شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبدالفتاح: عصام الحضري لا يرى إلا نفسه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس المنتخب الأسبق، إن الحارس المخضرم عصام الحضري «لا يحب ويفكر إلا في نفسه».
وكشف «عبدالفتاح»، في تصريحات لقناة «أون تايم»: «في مباراة ودية أمام تشيلي، قررنا مشاركة شريف إكرامي، وفوجئنا بين شوطي المباراة بأن الإعلامي مهيب
عبدالهادي بيقول إن عصام الحضري أعلن اعتزاله، وده وإحنا بنلعب ماتش كبير في إسبانيا والناس كلها بتشوفنا».
وأضاف: «كنا قاعدين معاه قبلها بيوم بنقوله إنت رقم واحد لكن لازم نشوف الناس، وفوجئنا بهذا التصرف».
وتابع: «في حاجات لا أخلاقيا ولا احترافيا بيعملها، بس هو مش بيشوف إلا نفسه، وللأسف عندنا في مصر بنطبطب».
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