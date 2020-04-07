شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: لو تم إلغاء الدوري من العدل تتويج الأهلي به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي والزمالك السابق، رأيه في إمكانية احتساب الدوري لصالح الأهلي حال إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

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وردًا على سؤال «لو تم إلغاء الدوري من العدل أن يتوج الأهلي به؟»، أجاب باسم مرسي خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «جمهور التالتة» بـ«نعم».

وأكد «مرسي» أنه لن يشجع الأهلي حال بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا حال خروج الزمالك، قائلًا: «أنا بقول إللي في قلبي. أنا مش منافق، أنا بحترم الأهلي وكل الناس المسؤولة فيه، لكن مش هنافق».

وقال إنه لم يتعمد إصابة سعد سمير، مدافع الأهلي، في نهائي كأس مصر، مضيفًا: «أكيد زعلان لأنه تعرض للإصابة، لكنني لم أقصد إصابته».