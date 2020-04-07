شكرا لقرائتكم لا وقت لإضاعته .. المصري يجدد لنجومه فى توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو المصرى البورسعيدى، ضياع فترة توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب تفشى وباء كورونا، دون الإستفادة منها، ليتم استغلالها في التجديد لعدد من اللاعبين والتمديد للبعض الأخر في إطار زيادة حالة من الاستقرار الفني على اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويقوم عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى في الوقت الحالي لدراسة عقود اللاعبين وتحديد سقف مادى للجميع وتقسيمهم إلى ثلاث فئات والتجديد للاعبين التي ستنتهى عقودهم في الموسم المقبل لتفويت الفرصة على الأندية المنافسة في خطف هؤلاء النجوم .

ومن ضمن اللاعبين الذى يسعى مجلس إدارة المصرى في تجديد عقودهم عمرو موسى وفريد شوقى ثنائى الوسط والفلسطينى محمود وادى الحائز على الجنسية المصرية نهاية الموسم الماضى .

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قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال عبد الظاهر السقا أن : "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشري قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة المصري بتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.