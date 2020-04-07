شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يفاوض طلعت يوسف لتجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى، ملف تجديد عقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي لزيادة الاستقرار الفني الذى يشهده زعيم الثغر في الموسم الحالي.

واتفق محمد مصيلحي وطلعت يوسف على الخطوط العريضة بخصوص الاتفاق النهائي على تجديد العقود، لكن طلعت يوسف طلب تأجيل حسم الملف بشكل مؤقت حتى عبور الأزمة الحالية بسبب توقف النشاط الكروى على خلفية انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضية .

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ويعيش الإتحاد السكندرى حالة من الاستقرار لم يشهدها منذ أكثر من عشر سنوات ، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الخامس بالدورى برصيد 27 نقطة .

من ناحية أخرى وضع الاتحاد السكندرى، أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لزعيم الثغر، ضمن أولويات الموسم الجديد وبحث ضمه نهائيًا من القلعة البيضاء، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر مما جعله ضمن مطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد فى الموسم الجديد حيث يرغب فى بقاءه ضمن صفوف الفريق السكندرى.

من المقرر أن يحسم مسؤولو الاتحاد مع الزمالك تلك المسألة ، بعد قيام مسؤولي قلعة ميت عقبة بالاستماع الى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لحسم رؤيته بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى