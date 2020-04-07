شكرا لقرائتكم 3 أزمات تركها جمال الغندور خلفه في التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، باستقالته للجنة الخماسية لإدارة الجبلاية قبل أسبوعين تقريبا فى ظل توقف النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير الدورى العام، ليرحل عن منصبه بعد 7 أشهر قضاها.

تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام يوم 29 أغسطس 2019، خلفا لسمير عثمان رئيس اللجنة السابق والذى تولى المهمة بضعة أيام، وكان الغندور يحصل على راتب شهرى قيمته 70 ألف جنيه.

ورغم رحيل الغندور إلا أنه خلّف وراءه بعض الأزمات التى مازال الحكام يعانون منها.

إيقاف سعيد حمزة 3 أشهر

أعلن اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية إيقاف الحكم سعيد حمزة 3 أشهر، على خلفية تصريحاته فى أحد البرامج التليفزيونية والتى هاجم فيها اللجنة الخماسية بالجبلاية وتحديدا عقب قبول استقالة جمال الغندور، بداعى أن الحكم يتعرضون للإهانة ولا يحصلون على مستحقاتهم المتأخرة.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى: "خضع الحكم سعيد حنفى للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وأبدى اعتذاره أثناء التحقيق للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمدير التنفيذى عن ظهوره الإعلامى دون إذن مسبق كما تقضى اللوائح المنظمة، وعلى ضوء نتيجة التحقيق صدر قرار بإيقاف الحكم لمدة 3 أشهر".

شكاوى متبادلة



تقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.. وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية، بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

وعقدت مؤخرا جلسة جمعت الحكم الدولى ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التى خرجت من احدى جروبات واتس اب الخاصة بالحكام والتى تتضمن تهديد حكام الفار بمقاطعة مباريات الدورى اعتراضا على قبول استقالة جمال الغندور.

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وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للجاسوس الذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.

يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.

ووفقا للجروبات المسربة، كتب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين "أنا أول واحد موجود فى أى شىء تتفقوا عليه.. لكن أولا لازم نتفق على بعض الأشياء محدش يعمل كبير على حد ولا حد يتكلم عن لسان حد ولا حد يزعل من المناقشة خلينا كبار ومحترمين.. أى شىء يجيب حق كابتن جمال الغندور نقدر نعمله بالطرق الشرعية نعمله علشان محدش يمسك علينا حاجة". ورد الحكم أيمن العقاد قائلا:" نمتنع عن صرف المستحقات والشكوى للمحكمة الرياضية"، وقال الحكم إبراهيم محجوب: "أنا أول واحد معاكم فى أى موقف تجاه كابتن جمال الغندور".

لائحة جديدة



اعتمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد على أن قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لأسباب أخرى وأكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار على رصد 5 آلاف جنيه لحكم الساحة فى مباريات الدورى الممتاز بدلا من 3 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة وألفى جنيه لحكم الساحة فى دورى الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دورى القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعى من بداية الموسم الجاري.

كما حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بشكل رسمى، بدلات حكام تقنية الفيديو، حيث سيحصل حكم الفيديو على 3750 جنيها فى المباراة الواحدة، بينما يحصل الحكم مساعد الفيديو على 2500 فى المباراة.