المصري يبحث عن بديل لصراع الأهلي والزمالك ومحاولات لرفع الإيقاف الدولي

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جدة - عمرو شويل وضع طارق العشرى المدير الفني للمصري البورسعيدي، مركز الظهير الأيمن فى حسابات صفقاته الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل كريم العراقى لأى من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

يذكر أن القيد موقوف في المصرى بناء على قرار من الإتحاد الدولى لفترتين على خلفية أزمة لاعب الفريق شيخ موكورو مع هلال أبيض السودانى وعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليه في الموعد المحدد ، ويسعى مسئولو النادى الساحلى إلى تقديم بعض المستندات الدالة على صحة موقفهم من أجل الإكتفاء بفترة القيد الماضية فقط حتى يتثنى للجهاز الفني تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل .

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كان كريم العراقى خرج بتصريحات إعلامية يؤكد رغبته في الإنتقال للأهلى او الزمالك ، وهو ما أغضب مسئولو المصري خاصة وأن اللاعب مرتبط بتعاقد رسمي مع النادى البورسعيدى يمتد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي ، مما دفع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى لفرض عقوبة مغلظة على ظهير أيمن المصرى .

ويبحث العشرى عن ظهير أيمن من أندية الدورى الممتاز للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل ، بالإضافة للإستعانة لأحد إفرازات قطاع الناشئين بعدما أبلغ ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بضرورة الإعتماد على لاعبين صغار السن يكون لديهم الإنتماء وحب الفريق قبل النظر إلى المال .

كان طارق العشرى هاجم كريم العراقى قائلا : "احنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث في الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أنني أحب الانتماء، ولن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحب النادي ومستعد للتضحية والقتال لأجله".