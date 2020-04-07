شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع فايلر على التجديد موسمين والسويسري ينتظر فرمان المدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو الأهلي لاتفاق مبدئي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين، وذلك خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين في الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين.

وعلم الخليج 365، أن فايلر يملك في الوقت الحالي 3 عروض أحدهما من الدوري السويسري والعرضين الأخرين في الخليج، لكنه يرغب في الاستمرار مع الأهلي، في الوقت الذي يرفض المدرب السويسري التوقيع بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره في الدوري المصري وعدم العودة لسويسرا.

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وأستقر مسئولو الاهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.