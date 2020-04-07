شكرا لقرائتكم الأهلي يضع سيناريوهات رحيل صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادي الأهلي مخطط خاص لتسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق، تمهيداً رحيله بنهاية الموسم الجاري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث لم يشارك اللاعب نهائياً منذ تولي المدرب السويسري المسئولية.

وأكد فايلر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمكلف من قبل مجلس إدارة النادي بإدارة ملف الكرة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر أيضاً بالسلب على مردوه داخل الملعب.

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وحاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب لم يتلقى أياً عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء في اعارته مجاناً للدوري الفنلندي إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك.

وأكد فايلر خلال جلسته مع الخطيب أنه سيكون بحاجة لمهاجم أجنبي يُجيد اللعب في طرف الملعب، لتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحي وعودته من جديد لناديه هيدرسيفيلد بعد انتهاء اعارته، كما أعطى الضوء الأخضر لتسويق الأنجولي جيرالدو، والذي سيكون ضم المهاجم الجديد على حسابه.