شكرا لقرائتكم نجمة التنس التونسية تتجه إلى "الرقص" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجمة التنس التونسية أنس جابر عالقة في نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا وتقول إنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية في ظل توقف البطولات بسبب انتشار العدوى حول العالم.

وأصبحت جابر (25 عاما) أول تونسية وأول عربية تصل لدور الثمانية في البطولات الكبرى وكان ذلك في أستراليا المفتوحة 2020 في ملبورن بارك حيث خسرت أمام الأميركية صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما تأهلت لدور الثمانية في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة وهي الآن المصنفة 39 عالميا وهو أفضل مركز تصل إليه طوال مسيرتها مع اللعبة.

لكن توقف منافسات اللعبة بسبب الفيروس سريع العدوى حتى منتصف يوليو المقبل على أقل تقدير بالتأكيد لا يصب في صالحها مع إلغاء بطولات موسمي الملاعب الرملية والعشبية في ظل قيود السفر المفروضة حول العالم.

وفي تسجيل بث على حساب بطولة أستراليا للتنس على موقع "تويتر" قالت جابر وهي تبتسم: غير مسموح لي بتناول كمية الطعام التي أريدها كما أنني لا أتحرك كثيرا. أحب الرقص وربما سيتعين علي ممارسة الرقص في البيت. وأتمنى الا يطردنا الجيران بسبب ذلك. لكن الأمور على ما يرام حتى الآن.

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وأضافت: كل ما نفعله الآن هو مشاهدة بعض الأفلام وتناول بعض الفشار أيضا.

وحسب أرقام "رويترز" فإن الفيروس أصاب أكثر من 336 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن بينما تبقى نيويورك الأكثر تأثرا بالفيروس.

وفي ظل قيود السفر المفروضة في معظم دول العالم بهدف احتواء العدوى لم تتمكن جابر من العودة إلى بلادها.

وحاليا تدير جابر منافسة على الانترنت لجماهير بلادها وهي تطلب منهم ارسال تسجيلات عن اللعبة في بلادهم وستمنح الفائز أحد مضاربها.

وقالت جابر: أنا عالقة نوعا ما هنا. لكني ربما أحب هذا الوضع. فأنا هنا مع زوجي وهو أيضا مدربي الخاص باللياقة البدنية.. وهو يحاول مساعدتي على اجتياز هذه الفترة. الشيء الوحيد الذي نفتقده هو ممارسة التنس. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نقوم به في الوقت الحالي.