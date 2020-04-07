وزارة العدل الأمريكية: قطر قدمت رشاوي للفيفا لتنظيم مونديال 2022

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مسئولي ملف تنظيم روسيا وقطر لكأس العالم 2018 و 2022 قدموا رشاوي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن المسئولين الروسيين والقطريين قدموا رشاوى تقدر بملايين الدولارات إلى مسئولي "الفيفا"، بما فيهم نائب الرئيس السابق والموقوف جاك وارنر، من أجل تنظيم بطولتي كأس العالم،

وأضافت الصحيفة أن إعلان وزارة العدل الأمريكية هو الأول من نوعه في محكمة جنائية.

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وأشارت إلى أن الوزارة كشفت في لائحة اتهام أن روسيا وقطر "دفعوا أموالاً لمسئولين فاسدين لتأمين استضافة المونديال"، مضيفة أن وارنر، الذي تعرض للإيقاف مدى الحياة من "فيفا" في عام 2015 بسبب الفساد، تلقى 5 ملايين دولار لدعمه كأس العالم 2018 في روسيا.

وتابعت الصحيفة أن لائحة الاتهام المقدمة من وزارة العدل الأمريكية كشفت عن تلقي 3 من أعضاء الفيفا في أمريكا الجنوبية المال أيضا للتصويت لصالح قطر 2022.

كما تم تحديد الأدلة حيث "كشفت المحكمة عن لائحة اتهام تتهم ثلاثة مسئولين إعلاميين وشركة تسويق رياضي فيما يتعلق بالرشاوى لضمان حقوق البث التلفزيوني للبطولات".

وأضافت أن وارنر تورط في قضية فساد كبرى في عام 2013 بعدما أدانته "لجنة النزاهة" بالاحتيال على "كونكاكاف" و"فيفا".

وتابعت الصحيفة أنه في عام 2014، ثبت حصول وارنر على 1.2 مليون دولار من رئيس الاتحاد الآسيوي السابق محمد بن همام في يوليو 2011 مقابل دعمه لملف قطر 2022.