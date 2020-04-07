شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: غير نادم على تصريح «مش متابع».. كسبت من وراه فلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، إنه لم يخسر بتصريح «مش متابع»، الذي أدلى به أثناء الحديث عن نتيجة إحدى مباريات المنتخب في أمم أفريقيا بالجابون.

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وأضاف «مرسي» خلال تواجده ضيفا ببرنامج «جمهور التالتة»، ردًا على سؤال حول ندمه على تصريحه الشهير: «لا والله كسبت من وراها، عملت إعلان وخدت فلوس، علشان اتظلمت فيها».

وأكد «مرسي» أنه تعرض للظلم باستبعاده من كأس الأمم الأفريقية بالجابون، مشددًا على أنه لم يدعي الإصابة والذهاب للمستشفى في مباراة غانا بالتصفيات المؤهلة لكأس ىالعالم، قائلاً إنه تعرض لإصابة في الظهر، ولم يتمكن من الذهاب للمستشفى مباشرة بسبب التعزيزات الأمنية حول الاستاد، وتوجه إلى فندق الإقامة رفقة إداري المنتخب، وأن طبيب المنتخب حينها، الدكتور محمد أبوالعلا، أكد خلالها أنه لن يتمكن من استكمال المباراة.