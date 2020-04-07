شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: أخطأت بالرحيل عن الزمالك للعب في اليونان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، إنه أخطأ بالرحيل عن الزمالك للاحتراف في فريق لاريسا اليوناني.
وأضاف «مرسي»، خلال تواجده ضيفا ببرنامج «جمهور التالتة»: «كانت خطوة مش صح، بس أنا كنت عاوز أعمل كل حاجة في الكرة، يعني لما أبطل مرجعش أقول ياريتني كنت احترفت، دائما كانت الرغبة دي جوايا سواء صح أو غلط، كانت جوايا حاجة بتقول لازم تشوف الدنيا عاملة إزاي في أوروبا».
وتابع: «في الفترة الأخيرة في الزمالك كنت تعرضت لإصابات متكررة، وحسيت إن الدنيا وقفت معايا، فقولت أسافر أخوض تجربة جديدة».
وواصل: «الطبيعي إني كنت مسافر وراجع ألعب في الزمالك تاني، لكن ده محصلش، وعلشان أدي المستشار مرتضى منصور حقه، هو مكانش عاوزني أمشي سواء لما سافرت اليونان أو لما لعبت في سموحة».
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