شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتابع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.

ووجه صبحي وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، إستمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعا للتكدس والإزدحام.

يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، مع الوزرات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا المستجد.

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واستغلت وزارة الرياضة فترة توقف النشاط الرياضي لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي تنفيذًا لتوجيهات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، علي تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الأولمبي حتى يكون الصرح الرياضى جاهزًا للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

وكان عاطف حمودة مدير المركز الأولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية، قد شدد علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في كل الألعاب .