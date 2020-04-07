شاهد.. نيولوك محمد شريف الجديد

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جدة - عمرو شويل
وتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وجهة نظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى عودة محمد شريف لاعب الأهلي المُعار لإنبى عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فى ظل رغبة النادى فى حسم عدة ملفات بالفريق خلال فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع إنبى منذ الانتقال له مع بداية الموسم الجارى على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.
ورغم أن هناك اتفاقا على عودة محمد شريف للأهلي من جانب لجنة التخطيط والكثيرين فى القلعة الحمراء إلا أن الأمر مازال فى "يد" رينيه فايلر الذى لم يُعلن موقفه النهائي من عودة محمد شريف للقلعة الحمراء، وهو ما تناقشه اللجنة مع المدرب السويسري خلال الأجتماع المرتقب بينهما خلال الأيام المقبلة.
أبدوا مسئولو إنبى رغبتهم خلال الفترة الأخيرة فى استمرار "جناح" الأهلي ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أى صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.
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