شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للمصارعة يرحل البطولات المؤهلة لطوكيو لمدة عام بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ الاتحاد الدولى للمصارعة قرارات هامة تتعلق بالبطولات خلال الفترة المقبلة وكذلك البطولات المؤهلة لطوكيو 2021، وفقا لمستجدات ما يحدث حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للمصارعة، إقامة البطولات المؤهلة لطوكيو فى مواعيدها المقررة لكن عام 2021 وليس 2020، بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل أى بطولات دولية حتى يوم 30 يونيو المقبل، كما سيتم إقامة الكونجرس فى سبتمبر القادم ، على هامش بطولة العالم للشباب .

ونشر رئيس الاتحاد الدولى فيديو له عبر صفحة الاتحاد رسالة الى كل الاتحادات المحلية ، يطلب فيها الغاء كل الانشطة المحلية حفاظا على صحة لاعبيها ، ويقول فى الفيديو ان الاتحاد لايدخر جهدا فى عودة المنافسات ولكن الحكمة و الشجاعة هى أن يكون الجميع فى المنزل .

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احتل عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة المركز الثانى في ترتيب الاتحاد الدولى للمصارعة على مستوى العالم عن شهر مارس فى وزن 120 كجم، وجاء في المركز الأول اللاعب التركى قايا الب، وبالمركز الثالث بينو هيندس من كوبا، والرابع لاعب فنزويلا بيريز هيربيرج.

كما احتل محمد ابراهيم كيشو لاعب المنتخب والمتأهل إلى أولمبياد طوكيو المركز الرابع فى منافسات وزن 67 كجم، وجاء الترتيب فى هذا الوزن باحتلال لاعب كوبا المركز الاول و يليه لاعب روسيا ثم صربيا، وكيشو رابعا

كيشو هو لاعب المصارعة الوحيد المتأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد أن احتل المركز الخامس فى بطولة العالم التى أٌقيمت نوفمبر الماضى .